2026報稅／悠遊付最高回饋800 再抽「稅單幫您付」大獎

繳稅的季節即將到來，悠遊付繳稅活動提前登場，民眾只要使用悠遊付繳納房屋稅或所得稅，最高可獲得800回饋，還有機會抽中「稅單幫您付」的大獎。銀行加碼方面，悠遊付攜手玉山、元大及樂天3家合作銀行祭出繳稅回饋。

悠遊付祭出早鳥贈活動，納稅人於4月28日至4月30日期間，任繳1筆房屋稅，並使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶完成任2筆消費扣款，即加碼送早鳥好禮100元現金回饋券，限量3,000名；此外，活動期間自4月28日起至5月31日止，使用悠遊付繳納房屋稅累計滿5,000元，並完成5筆(含早鳥2筆)悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費扣款，即送100元現金回饋券，限量3,500名；或若累計滿12,000元，並完成5筆悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費扣款，送500元現金回饋券，限量4,500名，活動不累贈。

繳納所得稅自5月1日至5月31日止，納稅人使用悠遊付繳納所得稅單筆滿1,000元，並於活動期間完成1筆悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費扣款，每筆扣款享2%悠遊付回饋金，每戶回饋上限200元，限量4,500名；若納稅人使用悠遊付繳納所得稅累計滿20,000元，並於活動期間完成3筆悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費扣款，加碼送100元悠遊付回饋金1份，每戶限1份，限量4,000名；此外，高額繳稅再加碼回饋，活動期間使用悠遊付繳納所得稅累計滿50,000元，再加碼送300元悠遊付回饋金1份，每戶限1份，限量700名。

此外，活動期間，使用悠遊付每繳納1筆所得稅或房屋稅，即可參加「稅單幫您付」抽獎活動，有機會抽中該筆繳稅金額等值之悠遊付回饋金，若所得稅或房屋稅繳稅金額超過1萬元，抽中悠遊付回饋金以1萬元為上限，本活動將抽出20名幸運得主，期間使用悠遊付繳納所得稅或房屋稅之所有筆數皆具抽獎資格，悠遊卡公司提醒民眾把握機會使用悠遊付繳稅。