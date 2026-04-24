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2026報稅／勞退自提可節稅 繳費資料免申請

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
民眾報稅情境示意圖。圖／AI生成
民眾報稅情境示意圖。圖／AI生成

配合5月報稅季到來，勞保局整合被保險人2025年度勞工保險（含就業保險、勞工職業災害保險）、農民健康保險（含農民職業災害保險）及國民年金保險繳費資料，並已提供財政部財政資訊中心，協助民眾報稅更加輕鬆、省時。

勞動部說明，民眾透過網路申報綜合所得稅時，系統將自動帶入可列舉扣除之保險費金額，無須檢附繳費證明，讓保險費扣除一次到位，報稅更方便。

為便利民眾依個人需要查詢或留存繳費紀錄，於報稅期間如需保險費繳費證明，可登入勞保局e化服務系統「個人網路申報及查詢作業」線上查詢下載；另國民年金保險費繳費證明除可利用前述方式取得外，亦可至勞保局全球資訊網線上申辦區申請郵寄，或致電勞保局國民年金組申請。

勞動部提醒，依據《勞工退休金條例》第14條規定，勞工在每月工資6%範圍內自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。據統計，2025年底自願提繳人數約有136萬人，自提退休金可達節稅效果。

勞動部提醒，勞工申報綜合所得稅時，應留意自願提繳金額是否已正確扣除。如發現未列入扣除，或系統帶入金額與實際提繳金額不符，應儘速通知事業單位向所屬國稅局分局或稽徵所申請更正，以保障自身權益。

國民年金 勞保 勞動部 報稅

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