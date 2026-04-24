2026繳稅／合庫信用卡分期0利率 現金回饋最高10萬

綜所稅申報將於5月展開，合作金庫銀行推出信用卡繳稅優惠方案，提供免手續費、分期0利率及現金回饋等多項措施，協助民眾減輕繳稅資金壓力。

本次活動期間自5月1日至6月1日止（實際依財政部公告為準），持卡人使用合作金庫信用卡繳納綜所稅，得免收刷卡手續費，並提供一次付清現金回饋，最高回饋金額高達10萬元。另針對刷卡繳稅金額達1,000萬元以上，除享原有優惠外，再加碼贈送SOGO禮券5,000元，尊榮回饋再升級。

針對有資金調度需求民眾，合作金庫銀行同步推出分期優惠方案，綜所稅繳納金額達3,000元以上，即可透過APP申請分期付款，享有3、6期0利率，9期2.68%利率，12期3.88%之優惠利率，以分散繳稅負擔，並提升資金運用彈性。

另一方面，民眾若透過台灣Pay綁定信用卡掃碼支付且金額達3,000元(含)以上，即可額外獲得超商禮券100元，亦可參加「TWQR馬上繳稅 好禮萬歲」抽獎活動，獎項包含咖啡機、遊戲主機、智慧音響及百貨禮券等多項好禮，讓繳稅同時享有更多回饋與驚喜。

合作金庫銀行表示，信用卡繳稅提供多元付款方式，讓民眾得依自身需求選擇適合之繳納方式，並提醒民眾，相關優惠須於指定期限內完成登錄，且名額有限，建議提早規劃，以確保享有完整優惠。欲掌握合作金庫最新優惠資訊，歡迎加入LINE官方帳號「@COBANK」，有「i祕書」線上回覆、合庫官網或致電客服中心洽詢。