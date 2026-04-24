繼承房屋後別漏掉這件事！ 錯過等於浪費一年自住優稅

房屋透過繼承取得後，並不會自動延續原本的自住優惠，民眾必須重新申請，經核准後才能繼續適用較低稅率。屏東財稅局提醒，許多民眾以為繼承後優惠會自動沿用，實際上只要房屋所有權人變更，就要重新申報，否則將改按一般稅率課徵，稅負可能增加。

財稅局說明，房屋因繼承辦理移轉後，納稅義務人已經變更，自住條件也需重新認定。因此，新取得房屋的繼承人，若符合自住使用規定，應主動向稅捐機關申請，經審查核准後，才能繼續適用自住用較低稅率。

進一步來看，要適用自住房屋稅率，須同時符合三項條件，包括房屋未出租、未作營業使用；供本人、配偶或直系親屬實際居住，且已完成戶籍登記；以及本人、配偶與未成年子女全國合計持有自住房屋不得超過三戶。只要其中一項不符合，就無法適用自住優惠。

財稅局也提醒，符合條件但尚未申報的民眾，務必留意申報期限，原則上須在房屋稅開徵40日前完成申請，今年為3月22日（如遇假日順延），若在期限內完成申報，當年度即可適用自住稅率；但若逾期申報，則只能從次一年度開始適用，等於白白多繳一年的稅金。