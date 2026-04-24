她買房才5個月竟收到15個月稅單！ 稅務局：沒算錯

房屋稅改為「按年課徵」後，民眾即使實際持有房屋時間不長，也可能出現一次被課較長期間稅額的情況。雲林縣稅務局表示，現行制度以每年2月底為納稅義務基準日，只要當天名下持有房屋者，就須負擔該年度房屋稅，且若前一年度部分期間未及課徵，還會併入下一年度計算，最長可能出現15個月甚至16個月的課稅情形。

近日，有一名林小姐反映，自己今年2月初才購買新成屋，實際持有時間僅約5個月，卻收到2026年期房屋稅單，課稅月數竟高達15個月。對此，稅務局解釋，房屋稅從2024年7月1日起，已由過去「按月課徵」改為「按年課徵」，並以每年2月末日作為納稅義務基準日，也就是說，當天登記的房屋所有人，即為該年度納稅義務人。

此外，若房屋是在每年3月1日至6月30日期間新建、增建或改建完成，因已超過當年度的納稅義務基準日，該段期間的房屋稅不會在當年課徵，而是延後併入次一年度計算，並由次年2月底的所有權人負責繳納。因此，次年度的課稅期間，可能同時包含前一年度未課徵的月份，加上當年度12個月，合計最長可達16個月。

以林小姐為例，她在2026年2月28日當天已完成所有權移轉登記，符合納稅義務基準日的持有人條件，因此需負責繳納該年度12個月全部稅額，加上此2025年4月至6月的3個月稅額，因此必須一次負擔15個月的房屋稅。

稅務局提醒，房屋買賣雙方若在契約中約定由誰負擔房屋稅或按比例分攤，屬於雙方之間的私權約定，並不影響稅捐機關認定的納稅義務人，實際開立的房屋稅單，仍會依每年2月底的房屋登記資料為準，由該時點的所有權人負責繳納。