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自住宅優稅 留意設籍規定

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

屏東縣財稅局表示，民眾想適用地價稅自住優惠，須留意戶籍設籍規定。舉例來說，子女被他人收養，收養關係存在時，依法與親生父母的權利義務已暫時中止，即使購屋後讓親生父母設籍居住，仍不符合「直系親屬」要件，無法適用地價稅自住優稅。

財稅局說明，自用住宅用地認定，須符合多項條件，包括土地所有權人或其配偶、直系親屬須在該地設籍，且土地不得出租或供營業使用。

舉例來說，阿花（化名）被他人收養後，依民法規定，收養關係存續期間，她與親生父母間的權利義務即告停止，雙方在法律上不再具有直系親屬關係，因此，即使她購買房屋並讓親生父母設籍居住，也不符合自用住宅用地規定，無法適用較低的地價稅稅率。

不過，財稅局也指出，若日後收養關係終止，阿花與親生父母之間的權利義務恢復，即可重新申請適用自用住宅用地優惠稅率。

地價稅 自用住宅

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