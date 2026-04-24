跨國企業最低稅率 不變

財政部原定自2025年起，將符條件的跨國企業最低稅負稅率自12％調高至15％，不過因法制程序尚未完成，今年5月這些跨國企業申報最低稅負時，稅率維持12％不變。

調升跨國企業最低稅負稅率，目的是配合「全球最低稅負制（GMT）」，目前行政院尚未公告。賦稅署署長宋秀玲表示，會密切關注國際情勢變化，希望大型企業在符合國際要求下，也不至於增加太多負擔跟成本，正在審慎評估導入GMT，包含所得涵蓋原則（IIR）、徵稅不足之支出原則（UTPR）、合格當地補充稅制（QDMTT）等，已成立專案小組，正研擬相關時程。

宋秀玲提到，美國總統川普不認同OECD所推出的GMT制度，加上美國去年與G7達成協議建立「並行制度」（side-by-side solution），相關規定持續在變動，財政部已成立專案小組展開研究。