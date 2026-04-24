離婚制度修法 四點聚焦

行政院提出《民法》親屬編修法，擬調整離婚制度，立法院司法法制委員會昨（23）日審查相關法案，仍有不少分歧，立委討論聚焦贍養費是否因再婚終止、分居離婚判定、剩餘財產分配、年金請求權等四大爭點。

這項修法是緣於憲法法庭在2023年判決，認為現行《民法》規定，一律不許唯一有責配偶請求裁判離婚，完全剝奪其離婚機會，可能導致「部分違憲」，法務部因而提出修法。昨日討論聚焦四爭點。

首先針對贍養費，政院版草案規定，如果再婚，前配偶就可不用再付贍養費，但多位立委關注，既然贍養費屬補償性質、而非扶養義務，難道因再婚、身分改變後，就可一筆勾銷？希望法務部再好好思考。

其次，針對離婚判定，政院版草案規定，「五年內累計分居期間已達三年」，夫妻之一方可向法院提起離婚之訴；但司法院版規定「不同居已達三年，且在繼續狀態中」。

司法院認為，主張「五年內累計分居期間已達三年」之事實，可能存在舉證困難，極易造成離婚訴訟程序曠日廢時，進而損及當事人與未成年子女之利益。

第三，有關夫妻剩餘財產分配，政院版草案明定，夫妻之一方向他方請求剩餘財產分配時，可請求他方提出財產清冊及相關文件，強化夫妻財產揭露義務，以落實剩餘財產分配請求權。

但司法院對此持保留態度，不建議此項修法，認為與現行條文明定夫妻就婚後財產互負「報告義務」有何不同，尚待釐清。

最後有立委提案建議，增訂離婚可請求對方享有的職業年金請求權。對此，銓敘部表達反對，原因是公務員未具退休金請求權前，能領多少退休金具高度不確定性。若將職業年金期待權納入得請求分配範疇，實務上恐有爭議。