2026報稅／減稅紅包來了 230萬戶受惠

5月報稅季下周開跑，今年申報去年度所得稅結算申報期間為5月1日起至6月1日，財政部估，今年申報戶數將逾700萬戶，在基本生活費調升、長期照顧特別扣除額調高等兩項減稅新制下，約有230萬戶可有感減稅，減稅利益約139億元。

財政部昨（23）日召開「114年度所得稅結算申報記者會」，賦稅署署長宋秀玲提醒，今年報稅首日（5月1日）為國定假日，各地區國稅局不提供臨櫃報稅服務，提醒習慣報稅臨櫃搶頭香的民眾別撲空，可多加利用網路申報及線上繳稅。

財政部估算，今年個人綜所稅申報件數將成長至700萬戶，企業營所稅申報從營業人成長比率估算，也將來到114萬件。從結算申報方式來看，今年稅額試算85.3萬件、較去年減少12.2萬件，手機申報預估將成長至275萬件、網路申報來到625萬件。

宋秀玲表示，今年在綜所稅申報稅制有四大新措施，包括114年度每人基本生活所需費用調高至21.3萬元，基本生活費差額扣除戶數202萬戶、總減稅利益129億元，較前一年增加12億。

每人每年長照特別扣除額度提高至18萬元，並維持排富規定，預估35萬戶受惠、減稅利益10億元。宋秀玲提醒，勞動部去年放寬聘僱外籍看護工的被看護者條件，但被看護者仍須符合衛福部公告的資格，才可列報。

第三項新制是，財政部去年函釋，放寬人工生殖醫藥費及生育費列舉扣除額規定，人工生殖機構即使不符合財政部原本的公立醫院、健保特約醫院或會計紀錄完備醫院，只要經過衛福部人工生殖技術補助方案補助者，減除補助與保險部分，可列報支付費用年度綜所稅的醫藥及生育費扣除額。

第四，配合個人網紅課徵綜所稅新制，宋秀玲提醒，不符合稅籍登記的個人網紅，若從平台取得分潤，在申報綜所稅時，別忘記列入執行業務收入（表演人）並依照規定申報綜所稅。