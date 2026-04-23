財部：114年營利事業所得基本稅額 徵收率維持12%

財政部今天表示，114年度營利事業所得稅結算申報期間為今年5月1日至6月1日，由於行政院尚未核定「營利事業所得基本稅額之徵收率」修正草案，114年度營利事業所得基本稅額徵收率仍維持12%。

財政部前年預告修正「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案，原規劃自114年度起，符合全球最低稅負制（GMT）適用門檻的跨國企業集團，其在我國境內的營利事業所得基本稅額（AMT）徵收率自12%調高至15%。

財政部今天舉行114年度所得稅結算申報記者座談會，賦稅署長宋秀玲說明，考量美國關稅新制、中東局勢等變數均對企業產生影響，修正草案仍待行政院核定及公告，目前114年營利事業所得基本稅額徵收率還是維持12%，後續將持續觀察國際發展趨勢。

宋秀玲表示，財政部已成立專案小組，用以評估美國總統川普上任後對GMT的不同意見，以及經濟合作暨發展組織（OECD）對於台灣等非包容性架構成員，如何解決國與國的爭議問題等議題，希望密切關注相關議題，保障大型跨國企業在國際GMT趨勢下，仍可立於不敗之地。

宋秀玲解釋，大型跨國企業不僅可以符合國際的要求，同時也不至於增加太多負擔和成本，這是財政部現在的目標。現在專案小組也正在審慎評估導入GMT，包含所得涵蓋原則（IIR）、徵稅不足之支出原則（UTPR）、合格當地補充稅制（QDMTT）等3面向。