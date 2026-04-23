國稅局：續提供多元繳稅管道 新增街口支付

5月報稅季即將來臨，財政部中區國稅局今天表示，民眾可使用信用卡、電子支付帳戶、行動支付工具等多元管道繳稅，今年行動支付工具增加街口支付。另因一卡通iPASSMONEY已與LINE Pay分家，民眾可使用一卡通iPASSMONEY App進行報稅。

財政部今天舉行114年度所得稅結算申報記者座談會，賦稅署長宋秀玲、財政資訊中心主任張文熙、中區國稅局長翁培祐等人出席。

財政部中區國稅局說明，財政部為便利納稅義務人繳納稅款，今年繼續提供多元繳稅管道，使用「e化繳稅」服務可避免往返金融機構或便利商店，省時又方便。

中區國稅局表示，民眾申報有應納稅額者，除可以現金或票據臨櫃繳納稅款外，亦可透過綜合所得稅電子結算申報繳稅系統或網路繳稅服務網站，使用信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、電子支付帳戶、行動支付工具、委託取款轉帳或自動櫃員機（ATM）等方式進行繳稅，也可以手機掃描繳款書上QR-Code行動條碼進行繳稅。

翁培祐表示，今年電子支付帳戶數從6家增加至7家，除了去年就有的全支付、icash Pay、EasyＷallet悠遊付、歐付寶行動支付、橘子支付、一卡通iPASSMONEY之外，新增街口支付，供民眾參考運用，輕鬆完成申報繳納稅款。

國稅局特別提醒，不會以電話、簡訊或電子郵件方式通知民眾至自動櫃員機ATM操作繳稅，也不會主動提供民眾繳稅網站連結，民眾務必提高警覺，切勿輸入個人資料或信用卡卡號，以免受騙上當。