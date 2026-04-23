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房市冷 首季個人房地合一稅收跌破百億、寫三年同期新低
根據財政部最新公告資料顯示，第1季個人房地合一稅收年減7%，以94.2億元寫近三年同期新低，顯示房市交易持續降溫。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去景氣暢旺時，房地合一稅收可達千億元，隨房市受政策引導交易量下滑後，房地合一稅收也跟著滑落。
曾敬德指出，由於從房地合一稅2016年上路以來，適用房地合一稅收的屋主越來越多，加上房價大漲後，出售時可能都會產生可觀的稅負，建議民眾利用重購退稅或400萬元免稅額度時，一定要完全符合相關規定，並且提早規劃。
曾敬德表示，由於房地合一稅收太過可觀，國稅局也不斷宣導常見報稅的違規樣貌，建議民眾若有節稅規劃，最好都提前最好準備，且必須完全符合相關規定，包括連續設籍、符合自住使用等，避免中間戶籍中斷，或者出租等行為，以免要節稅申報時被稅捐機關關注。
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