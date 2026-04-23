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所得稅結算申報5月開跑 LINE Pay今年因為這樣無法繳稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國稅局提醒，國稅局不會以電話、簡訊或電子郵件方式通知民眾至自動櫃員機ATM操作繳稅，也不會主動提供民眾繳稅網站連結。圖／聯合報系資料照片
國稅局提醒，國稅局不會以電話、簡訊或電子郵件方式通知民眾至自動櫃員機ATM操作繳稅，也不會主動提供民眾繳稅網站連結。圖／聯合報系資料照片

財政部23日召開「114年度所得稅結算申報記者會」，今年期所得稅結算申報期間為5月1日起至6月1日止。財政部中區國稅局長翁培佑提醒，今年綜所稅電子支付帳戶新增街口支付，但由於一卡通Money（iPass Money）已與LINE Pay分家，因此今年將無法透過LINE Pay頁面繳稅。

5月報稅季即將來臨，財政部為便利納稅義務人繳納稅款，繼續提供多元繳稅管道，民眾利用「e化繳稅」服務，可避免往返金融機構或便利商店，省時又方便。

翁培佑表示，民眾申報有應納稅額者，除可以現金或票據臨櫃繳納稅款外，亦可透過綜合所得稅電子結算申報繳稅系統或網路繳稅服務網站，使用信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、電子支付帳戶、行動支付工具、委託取款轉帳或自動櫃員機(ATM)等方式進行繳稅，另外可以手機掃描繳款書上QR-Code行動條碼進行繳稅，該局彙整綜合所得稅多元繳稅管道一覽表，供民眾參考運用，輕鬆完成申報繳納稅款。

他特別指出，在電子支付帳戶部分，可適用的包括全支付、icash Pay、街口支付、EasyWallet悠遊付、歐付寶行動支付、橘子支付、以及一卡通Money，其中前五項可適用於手機報稅。

要注意的是過去LINE Pay頁面可以透過一卡通Money（iPass Money）進行生活繳費來繳稅，但一卡通Money（iPass Money）今年與LINE Pay分家，也就是今年LINE Pay頁面已無法提供繳稅服務。

中區國稅局特別提醒，國稅局不會以電話、簡訊或電子郵件方式通知民眾至自動櫃員機ATM操作繳稅，也不會主動提供民眾繳稅網站連結，民眾務必提高警覺，切勿輸入個人資料或信用卡卡號，以免受騙上當。

所得稅 財政部

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