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綜所稅申報700萬戶 基本生活費等調升230萬戶受益

中央社／ 台北23日電
5月報稅季將開跑，今年申報戶數估逾700萬戶。聯合報系資料照
5月報稅季將開跑，今年申報戶數估逾700萬戶。聯合報系資料照

5月報稅季將開跑，今年申報戶數估逾700萬戶。基本生活費調升，加上長期照顧特別扣除額調高，估約230萬戶受益，減稅利益估約新台幣139億元。財政部提醒，今年起四大超商多媒體資訊機不再提供健保卡認證服務，可改用自然人憑證查詢。

財政部今天舉行114年度所得稅結算申報記者座談會，賦稅署長宋秀玲、財政資訊中心主任張文熙、中區國稅局長翁培祐等人出席。

宋秀玲指出，前一年度（114年度申報113年度）綜所稅申報戶數698萬戶，今年申報114年度所得，戶數估計可成長至超過700萬戶；營所稅部分，今年件數估微幅增加2萬件至114萬件。

宋秀玲說明，114年度綜合所得稅結算申報期間自今年5月1日起至6月1日止，並自4月28日起提供民眾查詢114年度所得及扣除額資料服務。需要注意的是，今年5月1日為國定假日，各地國稅局不提供臨櫃報稅服務，可利用網路申報及線上繳稅。

針對綜合所得稅結算申報新制，宋秀玲表示，114年度每人基本生活所需費用金額為21萬3000元，相較前年度增加3000元。114年度申報戶基本生活費總額超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額合計數，該差額得自申報戶當年度綜合所得總額中減除，以保障人民的基本生活需求。

根據財政部估算，114年度調高基本生活所需的費用金額，預估適用戶數約202萬戶，相較113年度增加5萬戶，減稅利益約129億元，整體較113年度增加12億元。

宋秀玲說明，自114年1月1日起，長期照顧特別扣除額每人每年扣除額度提高至18萬元，較上年度增加6萬元，今年5月申報114年度綜合所得稅時可適用。根據財政部推估，將有35萬戶受益，減稅利益約10億元。

翁培祐提醒，勞動部雖放寬年齡滿80歲以上長者可逕依身分證明文件申請聘僱外籍看護，但若要列報長期照顧特別扣除額仍應符合身心失能資格。

此外，翁培祐表示，今年起四大超商多媒體資訊機（KIOSK）不再提供健保卡認證服務，民眾可改用自然人憑證透過KIOSK取得查詢碼或補印稅額試算繳稅繳納單，家中無讀卡機者，亦可透過財政部電子申報繳稅服務網使用行動電話認證或電子憑證取得查詢碼。

為了便利視障朋友進行報稅，今年綜合所得稅申報系統線上版也提供無障礙操作模式，可透過無障礙網頁連結報稅系統，搭配報讀軟體即可掌握報稅資訊及完成申報上傳。

今年適用稅額試算通知書件數約為85.3萬件，較去年減少12.2萬件，除達到減碳之效，也省下行政成本；仍適用紙本稅額試算者，國稅局明天起將陸續寄發文件。

綜所稅 財政部 報稅

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