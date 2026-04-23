稅收洩底 第一季房地合一跌至3年同期新低

第一季個人房地合一稅收年減7%，以94.2億元創近3年同期新低，顯示房市交易持續降溫；六都中桃園跌最重、年減逾5成，雙北卻逆勢成長，冷熱分歧成房市盤整期縮影。

根據財政部最新資料顯示，3月個人房地合一稅收的六都表現，雙北市的房地合一稅收都逆勢較去年同期增加，稅收王則仍是新北市，稅收12.15億元，年增11%，台北市4.1億元，年增5.5%，其他都會區則是普遍年減，台中市剩下7.3億元，大致持平，桃園市2.8億元，年減幅度高達5成，高雄市4.6億元年減9%，台南市則是2.2億元，年減達36%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去景氣暢旺時，房地合一稅收可達千億元，隨房市受政策引導交易量下滑後，房地合一稅收也跟著滑落，由從房地合一稅2016年上路以來，適用房地合一稅收的屋主越來越多，加上房價大漲後，出售時可能都會產生可觀的稅負，建議民眾利用重購退稅或400萬免稅額度時，一定要完全符合相關規定，並且提早規劃。

統計顯示，第一季個人房地合一稅收94.2億元，年減幅度達到7%，寫下近3年同期最低紀錄， 3月的個人房地合一稅收39.8億元，較去年同期減少9%。

曾敬德表示，由於房地合一稅收太過可觀，國稅局也不斷宣導常見報稅的違規樣貌，建議民眾若有節稅規劃，最好都提前最好準備，且必須完全符合相關規定，包括連續設籍、符合自住使用等，避免中間戶籍中斷，或者出租等行為，以免要節稅申報時被稅捐機關關注。