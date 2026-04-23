2026報稅／今年5月1日報稅想搶國稅局頭香？賦稅署提醒別衝太快

財政部23日召開「114年度所得稅結算申報記者會」，今年期所得稅結算申報期間為5月1日起至6月1日止，但財政部賦稅署署長宋秀玲提醒，今年報稅首日（5月1日）為國定假日，各地區國稅局不提供臨櫃報稅服務，提醒習慣報稅臨櫃搶頭香的民眾別撲空，可多加利用網路申報及線上繳稅。

今年期所得稅結算申報期間，分別為個人及營利事業辦理114年度所得稅結算申報、所得基本稅額申報，營利事業辦理113年度未分配盈餘申報，教育、文化、公益、慈善機關或團體及其作業組織辦理114年度所得稅結算申報之期間，均至今年6月1日（5月31日適逢假日）截止。透過網際網路申報者，應於6月1日24時以前完成上傳申報。

宋秀玲表示，今年在綜所稅申報稅制有四大新措施，第一、財政部已經公告114年度每人基本生活所需之費用21萬3,000元，據統計，基本生活費差額扣除戶數202萬戶、總減稅利益129億元，較前一年度增加12億元。

第二、長照特別扣除額適用規定也有調整，每人每年定額扣除額度由12萬元提高至18萬元，並維持排富規定，預估35萬戶受惠、減稅利益10億元。宋秀玲提醒，勞動部去年放寬聘僱外籍看護工的被看護者的條件，如果是符合公告病症或病況共13項者，經醫師開診斷書者，可列報長照特別扣除額，但若是僅年齡（80歲以上）符合條件，被看護者仍符合衛福部公告的資格才可以列報。

第三、財政部去年函示放寬人工生殖醫藥費及生育費列舉扣除額規定，若人工生殖機構不符合財政部原本的公立醫院、健保特約醫院或是財政部會計紀錄完畢醫院，但只要是經過衛福部人工生殖技術補助方案補助者，減除補助與保險部分，可分報支付費用年度綜所稅的醫藥及生育費列舉。

第四、配合個人網紅課徵綜所稅新制，宋秀玲提醒，提醒不符合稅籍登記的個人網紅，若從平台取得分潤，在申報綜所稅時，別忘記列入執行業務收入（表演人）並依照規定申報綜所稅。