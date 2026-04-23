手機報稅抽獎 財部：8月抽出總獎額525萬元

5月報稅季即將到來，為鼓勵民眾用手機完成綜所稅結算申報，財政部今年推出全國性抽獎活動，納稅義務人使用手機完成報稅，即可獲得抽獎機會，頭獎為現金新台幣5萬元，獎金總額525萬元，預計8月抽出1萬9586名幸運兒。

財政部今天舉行114年度所得稅結算申報記者座談會，賦稅署長宋秀玲、財政資訊中心主任張文熙、中區國稅局長翁培祐等人出席。

宋秀玲表示，今年所得稅結算申報期間為5月1日至6月1日，需要注意的是，5月1日為國定假日，各地區國稅局不提供臨櫃報稅服務，民眾可利用網路申報及線上繳稅，她也宣布舉辦一年一度的全國性抽獎活動，鼓勵民眾使用手機完成114年度綜合所得稅結算申報。

財政部中區國稅局說明，納稅義務人於5月1日至6月1日使用手機完成報稅，即可獲得抽獎機會，最高可獨得現金5萬元，另外還有現金2000元至2萬元、200元至500元電子禮券等獎項，總獎金達525萬元。

財政部中區國稅局說明，本活動預計於今年8月以電腦隨機方式公開抽出1萬9586名幸運兒，現金獎項將以公文掛號寄送中獎通知，請中獎人務必於期限內回復領獎資料，電子禮券則將透過政府「111簡訊平台」發送中獎通知簡訊，請中獎人依簡訊內容自行至財政部北區國稅局網站活動專區，依官網說明步驟兌領。

財政部中區國稅局特別提醒，「111簡訊平台」發送之簡訊不會附帶任何網址連結，請中獎人提高警覺。