中東變數多立委關切報稅是否展延 財部：目前沒規劃

立委關注，中東局勢動盪，今年所得稅結算申報期間是否可展延1個月，財政部今天說明，今年至今經濟表現穩健，目前沒有這個規劃。

國民黨立委賴士葆今天上午在立法院財政委員會質詢時關注，中東情勢變化大，今年報稅期間是否可展延1個月。

財政部次長阮清華說明，去年因為美國宣布對等關稅政策，當時考慮到民間需求，將報稅期間展延1個月；而今年到目前為止台股加權指數站上37000點，經濟表現穩健，因此目前沒有這樣的規劃。

此外，財政部今年1月發行首檔中央政府永續發展政府債券，發行金額為新台幣4億元，年期為30年，所募資金將用於國立金門大學校舍興建計畫。國民黨立委林德福與民進黨立委郭國文質詢時，均關注中央政府永續發展債券發行情形。

阮清華說明，除了金門大學校舍興建計畫外，財政部也正在輔導高雄國際機場新航廈發行永續債，發行金額估790億元，這部分會積極推動。

阮清華表示，除了中央之外，也希望地方政府能夠加入，目前中央及地方政府發行金額已達345億元，未來會與金管會及櫃買中心合作，尋找案源發行永續債。

另近期國票金改選大戰提前落幕，各陣營共同提出一份15人董事候選人名單，未來將由公股取得過半董事席次，拿下國票金主導權。賴士葆提到，財政部是否想讓國票金變成「第9家泛公股行庫」，藉此推動公公併，提升公股行庫的競爭力。

阮清華說，目前還沒有改選完，改選完以後要看改選結果；最主要是國票金20幾年來內鬥不斷，泛公股雖然一直都在裡面，可是一直沒有辦法解決這方面的問題，是為了要整頓金融秩序。

至於是否要藉此推動公公併，阮清華直言，目前沒有這樣的規劃。