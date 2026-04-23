檢舉房東逃漏稅可別白做工！兩種關鍵證據要備好

房東若漏報租金所得，租客可以自行檢舉，但前提是要有「具體證據」，否則國稅局不會受理。財政部北區國稅局表示，近年政府推動租屋市場透明化與租金補貼政策，民眾對租賃權益與租稅公平愈來愈重視，若檢舉房東逃漏租賃所得並提供明確事證，稽徵機關就會進一步查核。

國稅局說明，依「各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點」規定，如果檢舉內容只是來自網路、報章雜誌等公開資訊，沒有實際證據，會先通知檢舉人限期補件，若逾期未補正，就會結案不處理。

因此，租客檢舉房東漏報租金時，必須提供兩項完整資料，包括檢舉人與房東的姓名、地址，以及具體違規證明，例如載明房屋地址、租期與租金的租賃契約影本，以及實際支付租金的證明，如匯款紀錄、轉帳明細或現金收據等，讓國稅局可以據此判斷是否有漏稅情形。

國稅局舉例，有民眾承租房屋後，發現房東未申報租金所得而提出檢舉，但一開始僅提供房屋門牌照片與租屋網站截圖，缺乏付款證明，經通知補件後，補齊租約影本及銀行轉帳紀錄，國稅局查核後確認房東確實漏報租金收入，除了補徵稅款外，也依法裁罰。

國稅局提醒，民眾檢舉逃漏稅時，應清楚說明違規事實並附上具體證明文件，才能讓案件順利查核，同時也呼籲房東，出租房屋取得租金收入應主動申報，如有漏報情形，只要在被檢舉或調查前，自行補報並補繳稅款及利息，依規定可免於處罰。