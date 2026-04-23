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2026報稅／街口支付加碼活動開跑 新戶最高可抽5%回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

5月綜所稅繳納季到來，街口支付同步推出限時加碼活動。自5月1日至6月1日活動期間，使用「街口帳戶」繳納任一筆綜所稅，新戶最高可抽5%回饋、舊戶也有3%抽獎機會；若單筆繳納金額滿5,000元，還可再抽5,000元街口幣，手機就能輕鬆完成繳納。

繳綜所稅也能拚手氣 回饋加碼一次看

街口支付表示，近年越來越多人習慣用手機處理各種生活大小事，從日常消費到帳務管理，現在連綜所稅也能用手機完成，透過街口支付繳稅，不但流程更集中，操作也更快、更順手。街口支付這次繳稅活動期間內，「新戶」最高抽首筆繳納金額 5%回饋（上限400元街口幣）；既有用戶則可抽首筆繳納金額3%回饋（上限200元街口幣）。

同時，街口支付還加碼推出「免單」抽獎：活動期間單筆以街口帳戶繳納綜所稅滿5,000，即有機會抽中5,000街口幣。除了綜所稅繳納活動外，街口支付也提醒用戶留意街口幣到期日。凡於2025年度獲得的街口幣，將於2026年5月31日後失效；若手上還有尚未使用的街口幣，正好把握繳稅季，讓手上的街口幣用的恰到好處。

指定銀行帳戶也有專屬加碼

街口支付針對綜所稅繳納同步攜手合作銀行推出加碼優惠，綁定指定銀行帳戶付款，也各有專屬回饋同步上線。5月1日至5月31日期間，街口會員綁定「樂天帳戶」繳納綜所稅同時推薦一名樂天帳戶新戶開戶，即可享有繳稅金額10%街口幣回饋（不限名額，每人上限 200元街口幣）符合樂天網銀推薦活動資格，還可再享新台幣500元推薦獎金；使用「將來銀行帳戶」繳納綜所稅，則可享1%街口幣回饋（每人上限500元街口幣）。

街口支付也同步推出指定繳費通路回饋活動。活動期間使用街口支付 App於指定繳費通路完成交易，每月將抽出1,000名用戶，依當月於指定繳費通路累積交易金額回饋5%街口幣，每人每月最高回饋上限50元街口幣。

綜所稅 街口支付 報稅

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