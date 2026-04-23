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娛樂稅草案初審通過 演唱會之都高雄未來一年約減少1億稅收
立法院財政委員會初審通過「娛樂稅法」修正草案，未來電影、演唱會等活動免徵娛樂稅，可望帶動票價調降。議員何權峰關心高雄受影響程度，高市府財政局長李瓊慧表示，高雄約減少1億600萬元稅收，不過演唱會帶給高雄整體經濟面的受益仍大於稅收，後續依據中央修改狀況再處理。
2024全年舉辦超過157場大小演唱會，2025年109場，2026年高雄演唱會市場持續火熱，藝人丁噹、盧廣仲、頑童MJ116、天團BTS防彈少年團也將在高雄開唱3天。
高市議會今天上午進行財經部門業務質詢，議員何權峰指出，娛樂稅草案初審通過，未來電影、演唱會、戲劇、音樂表演及競技等項目不再列入，這幾年高雄發展演唱會經濟，去年光演唱會稅收有9千萬元，請問財政局是否支持娛樂稅修法方向，如何因應？
財政局長李瓊慧說明，去年娛樂稅決算2.68億元，演唱會約占9千多萬，接近40％，這是滿大的數字。立法院財審會通過演唱會及戲劇等項目減免娛樂稅，高雄市初估約1億600萬元；另有一些未刪除項目，高雄稅率都在中央規定標準以下。
李瓊慧強調，整體而言稅收一年約減少1億，對高雄市整體財源還是會有影響，不過演唱會經濟帶給高雄整體經濟面的受益會大於稅收，未來要看整體財政影響而非單一，所以等中央娛樂稅修改狀態再來處理。
經濟局長廖泰翔認為，高雄擁有行政協助、交通接駁、歌迷住宿、商圈夜市券等演唱會舉辦優勢，演唱會經濟會持續發生下去。
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