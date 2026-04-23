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5月報稅因中東戰事持續延後一個月？財政部：目前無規畫

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
財政部次長阮清華。圖／本報資料照片
財政部次長阮清華。圖／本報資料照片

5月是傳統報稅季，但遭逢中東戰事未解決、美伊未達成協商，國民黨立委賴士葆23日在立法院財委會質詢，今年報稅有可能再延後一個月嗎？財政部次長阮清華表示，目前沒有這樣規畫。

阮清華表示，去年延後報稅一個月，主要是美國總統川普於4月2日宣布對等關稅政策，當時我國被課32%對等關稅。但今年到目前為止，台股已經上3萬7,000多點，經濟非常穩健，因此目前並沒有延後繳稅的規畫。

立法院財委會今日邀請財政部、農業部、衛福部、主計總處等單位就「馬鈴薯輸入之邊境管制、檢疫及市場抽驗」進行專案報告。

對於阮清華表示，目前無規畫要延後繳稅期限，賴士葆表示，財政部不要說太早，過2天可能就重新思考，只要行政院長卓榮泰同意。

賴士葆並質詢，財政部近日取得國票金（2889）經營權，是大開世界市場化潮流倒車，國票金成為第九家公股行庫，他認為財政部是要達成公公併，提升公股行庫競爭力。

阮清華表示，國票金的經營權要看最後選舉結果。他表示，財政部之所以介入國票金，最主要是國票金20幾年來內鬥不斷，公股在國票金雖有席次，但始終無法解決，財政部是為了金融秩序才介入，並不是為了公公併。

美國 立法院 國民黨

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