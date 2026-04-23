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離婚可領對方退休年金？銓敘部、司法院不贊成

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

有關離婚後「夫妻剩餘財產分配」修法，立委提案建議，增訂離婚得請求對方享有之職業年金請求權或期待權。對此，銓敘部不贊成，原因是公務員尚未達到退休條件前（未具退休金請求權前），能領多少退休金具高度不確定性。若將職業年金期待權納入得請求分配範疇，實務上恐有爭議。

立法院司法法制委員會23日併案審查行政院司法院所提「民法親屬編部分條文」及「民法親屬編施行法增訂第七條之一條文」修正草案。

立委范雲等人提案修法，增訂離婚配偶雙方，得請求他方依法令得享有之職業年金請求權或期待權，納入共同財產制之剩餘財產分配範圍。

修法提案明定，婚姻關係存續期間滿二年者，於法定財產制關係因離婚而消滅時，配偶之一方得請求分配他方依法令享有之職業年金請求權或期待權，並以其法定財產制關係在該離婚配偶審定退休年資期間所占比率，平均分配。

有關配偶請求職業退休金之分配，司法院指出，經行政院召集各部會討論後，將在個別法律中分別訂定規範。

銓敘部說明，為符合聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」精神，「公務人員退休資遣撫卹法」及「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」，均定有離婚配偶退休金分配請求權之規範，基於互惠原則，請求權之行使，以公務員得依其他法律享有同等離婚配偶退休金分配請求權者為限。

銓敘部認為，離婚配偶退休金分配請求權，本質為離婚配偶間之財產分配，是對婚姻生活貢獻之法律評價。如於「民法」統一訂定相關規範，可解決現行各職域退休法制時程與規範不一，造成各職域人員權益落差之問題，並可避免各職域退休法規訂定家事事件規範之妥適性爭議。

不過，銓敘部指出，對於公務員而言，於未成就退休條件前（未具退休金請求權前），就其日後得否辦理退休、以何種事由退休、退休時之資格條件及對應之審定結果、有無依法喪失申請退撫給與權利之情事等，均具高度不確定性。若將職業年金期待權納入得請求分配範疇，實務上恐有爭議。

銓敘部表示，尊重立委提案內容及立院審議結果，但對於「職業年金期待權」納入得請求分配範圍之妥適性，建議審酌予以刪除。

行政院 司法院 離婚 退休金

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