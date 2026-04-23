法務部支持政院版修法離婚、贍養費 司法院持不同意見

政院提案修法「夫妻剩餘財產分配、贍養費及子女扶養費」，增訂分居一定期間為離婚事由；增訂請求剩餘財產分配可要求對方提財產證明；贍養費請求權不限於無過失之一方；增訂離婚時就業能力減損或就業機會減少者得請求贍養費。司法院持不同意見，法務部則表達支持政院版。

立法院司法法制委員會23日併案審查行政院、司法院所提「民法親屬編部分條文」及「民法親屬編施行法增訂第七條之一條文」修正草案。司法院對於部分條文有不同意見之部分，法務部請立法院支持行政院版草案，但最終仍尊重立院審議結果。

法務部書面報告說明，現行「民法」規定，不分難以維持婚姻之重大事由發生後，是否已逾相當期間，或該事由是否已持續相當期間，一律不許唯一有責之配偶一方請求裁判離婚，完全剝奪其離婚之機會，可能導致個案顯然過苛的部分違憲。

對此，政府檢討現行裁判離婚原因及離婚後財產上效力規範（含夫妻剩餘財產分配、贍養費及子女扶養費）相關規定，法務部擬具「民法親屬編部分條文」及「民法親屬編施行法增訂第七條之一條文」修正草案，由行政院、司法院會銜送至立法院審議。其中，司法院對於部分條文有不同意見。

政院版草案修正裁判離婚原因，通盤檢討有責主義規定，刪除近年離婚訴訟實務上已少有適用之要件，並修正不完備之處。參酌外國立法例之破綻主義精神，放寬現行裁判離婚條件，增訂分居一定期間之客觀事實為離婚事由，並增訂公平（苛刻）條款。

有關夫妻剩餘財產分配，政院版草案明定，夫妻之一方向他方請求剩餘財產分配時，得請求他方提出財產清冊及相關文件，強化夫妻財產揭露義務，以落實剩餘財產分配請求權。

有關贍養費制度，政院版草案修正贍養費請求權要件，刪除現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」之要件。除生活陷於困難外，增訂於離婚時就業能力已減損或就業機會減少者，亦得請求贍養費。

政院版草案另增訂贍養費請求權之行使方式、給付程度之權衡依據及審酌事項、減輕或免除贍養義務之事由、請求權消滅事由、時效等規定。

有關子女扶養費，政院版草案修正直系血親「尊親屬」及「卑親屬」負扶養義務及受扶養權利之順序為同一順序，旨在於保障卑親屬即未成年子女之權益，使其與尊親屬受同等保障。

此外，政院版草案增訂新舊法過渡時期之法律適用原則，於「民法親屬編」修正之條文施行前所發生之事實，依修正後之規定得為離婚之原因者，亦得提起離婚之訴。

至於司法院版草案，司法院建議不增訂「夫妻之一方向他方請求剩餘財產分配時，得請求他方提出財產清冊及其證明文件」。有關分居期間認定，行政院版規定「五年內累計分居期間已達三年」，司法院版則規定「不同居已達三年，且在繼續狀態中」。

司法院版草案增訂「贍養權利人就其就業能力減損或就業機會減少，已取得相當之補償」得減輕或免除贍養費給付義務。法務部認為，「剩餘財產分配」是夫妻於婚姻之中的貢獻評價，「補償性贍養費」是對投入婚姻機會成本損失之補償，兩者之目的及功能不同，並無重複評價的問題。

司法院版草案建議不修正「不分直系血親『尊親屬』或『卑親屬』，將其負扶養義務及受扶養權利之順序列為同一順序」。法務部認為，該建議未必為社會常態，成年直系血親卑親屬可能有身心障礙等受扶養需求；負扶養義務者能否依法請求減輕或免除其扶養義務，應依具體個案事實認定。