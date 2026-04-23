免稅交易 未必免開發票

不少營業人誤以為「免徵營業稅」就等於「不用開統一發票」，財政部南區國稅局提醒，兩者是不同制度，不能劃上等號，若因此漏開發票，最重恐面臨裁罰。

國稅局解釋，依《加值型及非加值型營業稅法》第8條規定，部分貨物或勞務確實可免徵營業稅，但是否需要開立統一發票，還要另外依「統一發票使用辦法」第4條判斷，也就是說，「免稅」與「免開發票」分屬不同法規，必須符合條件才能不開發票。

以實務常見案例來看，像是銷售肥料，雖依規定屬免徵營業稅項目，但並不在免用或免開統一發票範圍，因此營業人仍須依法開立統一發票交付買方。

國稅局強調，只要是使用發票營業人，即使銷售免稅商品或勞務，也應留意發票開立規定，避免因誤解法令而違規。