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法定空地供人通行 要稅
土地若無償提供公眾通行，可申請免徵地價稅，但嘉義市稅務局提醒，若屬建築時依法應保留的「法定空地」，即使實際供人通行，仍不得免徵地價稅。
稅務局說明，依規定，土地若無償供公眾通行使用，例如開放作為道路，在使用期間內可申請免徵地價稅。但若該土地屬建築基地一部分，也就是依建築法規定須保留的法定空地，主要功能在於維持建築物通風、採光及消防需求，即使現況作為道路使用，仍不符合免稅條件。
稅務局指出，有些土地在建築物完工並取得使用執照後，因都市計畫檢討，被主管機關劃設為公設保留地中的道路用地，且實際無償供公眾通行，依財政部解釋令，這類土地不再視為法定空地，可申請減免地價稅。
稅務局提醒，是否免徵或減免地價稅，關鍵在土地是否屬法定空地及實際使用情形。符合減免條件的民眾，記得在9月22日前提出申請，經核准後，今年地價稅即可適用優惠，若超過期限，就要等到次期才能適用。
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