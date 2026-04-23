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營所稅採擴大書審 防三錯誤
即將進入報稅季，財政部台北國稅局提醒，營利事業採擴大書審方式申報營所稅時，實務上常見三大錯誤，包括填錯行業代號、錯誤適用純益率，以及經營多種行業未以主要業別計算，恐導致所得額計算錯誤。
為簡化營所稅稽徵作業，財政部提供擴大書審方式，全年營業收入淨額及非營業收入合計3,000萬元以下營利事業，年度結算申報、書表齊全，自行依法調整純益率在標準以上，並如期繳清應納稅款，可適用擴大書審。國稅局提醒常見錯誤。
首先是行業代號填寫錯誤。台北國稅局指出，例如混淆代銷業、廣告業，或曾有業者明明有工廠登記證，卻填寫批發業代號。行業代號填錯，可能影響適用規定及純益率。
其次，純益率適用錯誤，也將直接影響稅額。書審制度核心在於以純益率推計所得，一旦未依規定選擇適用純益率，就可能導致所得額高估或低估。
實務上不少業者搞錯行業代號，甚至使用不存在的代號，導致套用錯誤純益率，連環失誤影響所得計算結果。
第三，若同時經營兩種以上行業，應以主要業別作為計算基準。國稅局說明，所謂主要業別，是指營業收入較高者，應依該業別適用的純益率計算所得額。若未依此原則處理，改採其他業別純益率計算，也可能造成所得額偏差。
國稅局提醒，即使採書審方式申報，營利事業仍須依規定設置帳簿、取得並保存憑證，並依營所稅查核準則辦理。
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