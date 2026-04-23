非自願賣屋 有條件享優稅

非自願離職賣房，不一定能適用房地合一稅20％優惠稅率。財政部北區國稅局提醒，房地合一稅雖針對因調職或非自願離職出售房地提供20％較低稅率，但仍設有嚴格條件，尤其須符合自住使用且未出租等規定，否則即使符合「非自願」原因，仍可能被改按較高稅率課稅。

房地合一稅2.0主要目的是抑制短期炒作不動產，持有期間在兩年內出售，適用45％稅率；持有超過兩年但未滿五年，稅率為35％，持有超過五年，稅率才有機會降到20％以下。

不過，為避免誤傷無辜，法規也訂有例外，包括調職、非自願離職、重大疾病、強制執行等在內，共七種情形可適用20％較低稅率，但這些例外仍須同時符合一定條件。

其中，若是因調職或非自願離職出售房地，須是個人或配偶在工作地點購屋並完成戶籍登記且實際居住，且持有期間未出租、未供營業或執行業務使用，之後因調職或非自願離職而離開原工作地並出售房地，才可適用20％優惠稅率。

也就是說，只要其中任一條件不符，例如曾經出租，即使確實遭到資遣，也無法適用較低稅率。

舉例說，小美（化名）2023年3月購入新北市房地，並於2024年2月出售，自行申報課稅所得220萬元，主張因遭公司辭退，按20％稅率計算應納稅額44萬元。

但國稅局查核後發現，該房地在持有期間曾經出租，不符合自住條件，因此改按持有兩年內稅率45％來課稅，核定應納稅額99萬元，補徵稅額達55萬元。

小美申請復查，主張其確實因遭公司辭退而出售房屋，應屬非自願離職情形，但國稅局認定，雖符合非自願離職事由，仍須同時符合自住且未出租等條件，因該房地曾出租，最終駁回其復查申請，維持原核定結果。

國稅局提醒，民眾若因非自願因素出售房地，務必先確認是否同時符合自住及未出租等規定，避免誤用優惠稅率而遭補稅，特別是在短期持有情況下，適用稅率將從20％提高至最高45％，稅負差很大，一旦判斷錯誤，影響金額相當可觀。