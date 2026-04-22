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全國單一自住逾318萬件 房屋稅5月1日開徵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

今（115）年期房屋稅將於5月1日開徵，據統計，全國住家用房屋部分，自住房屋件數約651.29萬件，稅額約314.39億元，占總開徵件數及稅額比率分別為66.83%及30.31%；其中全國單一自住房屋件數約318.08萬件。財政部賦稅署表示，繳納期間原自5月1日至同月31日止，因繳納期間末日適逢假日，截止日順延至6月1日，請納稅義務人於期限內繳納。

財政部表示，今年期房屋稅課稅所屬期間為去年7月1日至今年6月30日。全國今年期房屋稅開徵件數共計974.57萬件，稅額為1,037.12億元，較114年期增加11.16萬件（成長1.16 %），稅額增加34.30億元（成長3.42 %）。六都開徵稅額占全國比率約8成，顯示主要都市地區仍為稅收重要來源；其中件數及稅額增加最多皆為桃園市，反映區域發展快速，進而帶動新建房屋成長。

經統計，全國住家用房屋部分，自住房屋件數約651.29萬件，稅額約314.39億元，占總開徵件數及稅額比率分別為66.83%及30.31%；其中全國單一自住房屋件數約318.08萬件。

非自住住家用房屋件數約159.35萬件，稅額約201.44億元，占總開徵件數及稅額比率分別為16.35%及19.42%。公益出租房屋件數約23.63萬件、稅額9.26億元，占總開徵件數及稅額比率分別為2.42%及0.89%。

賦稅署說明，直轄市及縣（市）地方稅稽徵機關已陸續寄發房屋稅繳款書予納稅義務人，倘納稅義務人尚未收到，請儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發，亦可利用自然人/工商/金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證（TW FidO），登入「地方稅網路申報作業網站」，線上查繳稅款。該署特別提醒，切勿點選來路不明之連結，以免上當受騙。

為利納稅義務人繳納稅款，財政部提供多元化繳稅管道，納稅義務人可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新臺幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納；也可以透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。

另外，還可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw），或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者之APP進行繳稅。各項繳稅方式作業細節可參閱繳款書上繳納說明或至「財政部稅務入口網」（https://www.etax.nat.gov.tw）「線上服務」項下「電子申報繳稅服務」查閱。賦稅署提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅之納稅義務人，應於繳納期間截止日（今年6月1日）於帳戶內預留足額之存款，以備提兌。稽徵機關不會以電話要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證。

賦稅署進一步說明，房屋稅為直轄市、縣（市）稅，其稅課收入為地方政府主要財源之一。地方政府之各項建設，舉凡與民眾生活密切相關之教育、文化、衛生保健、社會福利、道路、橋樑、溝渠、治安、消防等支出，均有賴房屋稅稅收支應，為促進地方建設與繁榮，籲請納稅義務人如期繳納。

房屋稅 財政部

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