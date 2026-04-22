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妻酗酒家暴晚年失能夫...仍能分一半遺產？律師：法院認定全職主婦「早年付出」有功

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
現行民法第1030條之1雖有「顯失公平」可調整或免除的規定，但實務上門檻極高。離婚示意圖／ingimage
現行民法第1030條之1雖有「顯失公平」可調整或免除的規定，但實務上門檻極高。離婚示意圖／ingimage

新北地院日前審理一起夫妻財產分配案，丈夫病重時遭妻子酗酒施暴，子女主張母親對家庭無貢獻，要求免除其剩餘財產分配請求權。

然而，法院認定妻子早年曾兼差工作，日後轉為全職主婦，讓丈夫無後顧之憂，其對家務的早期付出已構成法律上的協力，最終判決丈夫的婚後財產仍須對半分給妻子。

法律保障對等權：非「不務正業」難動分配比例

現行民法第1030條之1的核心精神在於肯定「家務價值」。法律預設夫妻雙方對財產累積貢獻相等，除非能證明一方長期不務正業或浪費成習，否則單憑晚年行為不檢，難以全盤否定其數十年的操持之功。

在法律的天平上，財產分配多以「平均」為原則，調整或免除則是極少數的例外。

修法放寬裁量權：未來判決將更趨向「實質公平」

值得關注的是，立法院於2020年底已修正民法相關條文，放寬了法院介入調整的標準。新法列入無貢獻或協力等具體指標，賦予法官更多權力審酌個案。

這意味著未來類似本案中「晚節不保」或對家庭疏於照料的情形，法院將有更明確的法律依據進行酌減，避免一體適用導致的顯失公平現象。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

兩岸律師楊軒廷

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