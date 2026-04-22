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房地合一稅再修正 勤業：股權交易課稅爭議獲突破

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部修正房地合一稅申報作業要點，針對爭議已久的「符合一定條件股權交易」課稅規定做出重大調整。圖／本報資料照片
財政部修正房地合一稅申報作業要點，針對爭議已久的「符合一定條件股權交易」課稅規定做出重大調整。圖／本報資料照片

財政部修正房地合一稅申報作業要點，針對爭議已久的「符合一定條件股權交易」課稅規定做出重大調整。勤業眾信指出，這次修法不只讓股權價值計算更貼近市場實際，也明確排除部分舊制房地適用範圍，等於回應過去企業與納稅人對於「溯及既往課稅」與「計算方式不合理」的疑慮，未來股權交易的稅負判斷將更清楚，也更有一致性。

財政部21日公布修正「房地合一課徵所得稅申報作業要點」，並立即生效。勤業眾信聯合會計師事務所國內稅負責人張瑞峰表示，這次修法聚焦調整「符合一定條件股權交易」的課稅認定，整體方向是讓制度更合理，同時降低實務上的適用爭議。

所謂「符合一定條件股權交易」，是房地合一稅2.0自2021年7月上路後的重要規範。只要個人或企業轉讓未上市櫃公司股權，且同時符合「持股過半」及「公司價值一半以上來自台灣房地」兩個條件，就會被視為房地交易課稅。原本立法目的，是防止透過買賣公司股權的方式，變相移轉不動產來規避房地合一稅。

不過，這項規定在實務上引發不少爭議。包括有些案件被認為有溯及既往課稅的問題，也有人質疑股權價值的計算方式不一致，甚至可能違反信賴保護原則，讓企業在進行投資或股權交易時，難以事前預估稅負風險。

這次修法最關鍵的第一個調整，是改善股權價值的計算方式。過去在判斷「房地占比是否超過50%」時，分子採用房地的市場價格，分母卻用公司淨值，兩者基礎不同，容易產生偏差。修法後，分母除了原本的淨值外，也可以採用經會計師查核或具證明的市場價格資料，使計算標準一致，讓認定結果更接近實際經濟價值。

第二個重要變動，則是處理舊制與新制交錯的問題。過去只要符合條件，不論股權何時取得、公司持有的不動產是新制或舊制，一律視為房地交易課稅。修法後明定，若出售的股權是在2021年6月30日以前取得，且對應到公司持有的房地中，屬於2015年12月31日以前取得的舊制不動產部分，其價值占比可以排除適用房地合一稅。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理周正國指出，這項調整等於回應外界對於課稅是否溯及既往的疑慮，在防堵規避稅負的同時，也兼顧納稅人的信賴保護原則。

此外，本次修法也新增一項實務彈性規定。若營利事業實際參與建案興建，但因各種原因未登記為起造人，只要能提出相關證明並經查核屬實，仍可適用合併計稅規定，有助反映實際經營狀況。

張瑞峰提醒，整體而言，修法後可望減少適用爭議，部分原本被納入房地合一稅課徵範圍的股權交易，未來可能回歸為證券交易所得處理，企業若規劃進行股權交易，仍應審慎檢視是否符合相關條件，並提前評估可能的稅負影響，以降低不確定性。

勤業眾信國內稅務服務負責人張瑞峰資深會計師。業者提供
勤業眾信國內稅務服務負責人張瑞峰資深會計師。業者提供

房地合一稅 財政部

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