房地合一稅鬆綁 勤業眾信：家族股權移轉卡關解套

財政部21日修正房地合一課徵所得稅申報作業要點，針對「特定股權交易」大幅放寬課稅規定，並自即日起生效，且適用於尚未核課或尚未核課確定案件。勤業眾信分析，這次修正的最大影響，在於替過去容易被課徵房地合一稅的家族企業股權移轉鬆綁，也讓課稅方式更貼近實際經濟狀況。

房地合一稅2.0自2021年7月上路後，將部分股權交易納入課稅範圍，只要個人或企業直接或間接持有公司過半股權，且該公司價值一半以上來自台灣房地產，未來出售股權所產生的利得，就必須依持有期間課徵房地合一稅。

勤業眾信聯合會計師事務所家族辦公室服務負責人王瑞鴻指出，許多家族企業原本規畫將個人持股轉移到控股公司，以利集中管理與傳承，但因符合特定股權交易條件，即使只是內部股權調整，仍可能被課徵房地合一稅，導致不少家族因此延後或放棄規畫。

此次修法針對這類情況提供解套機制。王瑞鴻指出，若出售的股權是在2021年6月30日以前取得，且公司所持有的不動產中，有部分是在2015年12月31日以前取得（屬舊制房地），則出售股權所產生的利得，可依舊制房地占比，部分免納房地合一稅。

舉例來說，若家族成員持有某公司超過一半股權，且持股時間都在新制上路前，公司名下不動產也屬舊制房地，過去進行股權移轉時須課徵房地合一稅；但在新制下，符合條件的交易將可免稅，回歸一般證券交易所得課稅，解決過去「未對外交易卻被課稅」的爭議，也讓家族企業在傳承與重組上更有彈性。

除了適用範圍放寬，此次修法也調整特定股權交易的判斷方式。過去判斷公司是否屬於「以房地為主」時，是以財報淨值計算，現在改為以資產的「時價總額」計算，並可提供會計師查核報告或其他時價證明。勤業眾信稅務部協理張雅涵認為，這樣的調整更能反映公司真實資產結構，也可減輕部分企業被誤判而課稅的情形，有助企業進行IPO、引進策略投資人或推動併購。

在家族傳承部分，修法也同步放寬持有期間認定。例如配偶間贈與取得的股權，取得時間可回溯到原配偶最初取得的時間；若是透過多次繼承或遺贈取得，也可合併計算歷次持有期間。這些調整都有助延長持有年限、降低稅負，提升資產傳承規畫的彈性。

不過，王瑞鴻也提醒，修法雖然鬆綁限制，但同時也讓未來稅務判斷更複雜。尤其企業若在未來新購置不動產，可能反而影響股權交易的課稅結果。例如原本公司僅持有舊制房地可免稅，但若後續新增新制房地，可能導致部分股權交易所得需重新納入房地合一稅課徵。

此次修法確實化解過去特定股權交易的爭議，也讓課稅更符合實質，但在實務操作上，企業與股東未來在進行股權調整或資產配置時，仍需審慎評估，並建議事前諮詢專業人士，以降低稅務風險並做出最有利決策。