房屋贈與移轉 別忽略契稅

雲林縣稅務局提醒，配偶之間贈與房屋，雖可免課贈與稅，但並非全然免除所有稅捐，依規定仍須申報、繳納契稅，且有明確期限與罰則，常有民眾因誤解規定而漏報，提醒納稅人留意。

稅務局表示，依《契稅條例》規定，不動產只要因買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權等移轉，屬於契稅課徵範圍，免贈與稅不等於免契稅。

也就是說，房屋只要辦理贈與移轉，贈與人與受贈人雙方都應在契約成立之日起30日內申報契稅，並按房屋現值課徵6%契稅。稅務局強調，贈與稅與契稅屬於不同稅目，適用規定也不同。

稅務局指出，若未在30日內完成契稅申報，每逾三日將加徵應納稅額1%的怠報金，最高達應納稅額為止，但上限為1.5萬元。