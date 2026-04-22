聽新聞
0:00 / 0:00
房屋贈與移轉 別忽略契稅
雲林縣稅務局提醒，配偶之間贈與房屋，雖可免課贈與稅，但並非全然免除所有稅捐，依規定仍須申報、繳納契稅，且有明確期限與罰則，常有民眾因誤解規定而漏報，提醒納稅人留意。
稅務局表示，依《契稅條例》規定，不動產只要因買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權等移轉，屬於契稅課徵範圍，免贈與稅不等於免契稅。
也就是說，房屋只要辦理贈與移轉，贈與人與受贈人雙方都應在契約成立之日起30日內申報契稅，並按房屋現值課徵6%契稅。稅務局強調，贈與稅與契稅屬於不同稅目，適用規定也不同。
稅務局指出，若未在30日內完成契稅申報，每逾三日將加徵應納稅額1%的怠報金，最高達應納稅額為止，但上限為1.5萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。