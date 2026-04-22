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2026報稅／列報長照扣除額 有眉角
5月報稅季將至，財政部高雄國稅局指出，民眾若要列報長照特別扣除額，須符合三項規定之一。勞動部去年雖放寬年滿80歲以上，可免評申請聘僱外籍家庭看護工，但不等於同時取得長照扣除額適用資格，仍需符合衛福部規定。
三要件包括符合審查標準第18條第1項規定，得聘僱外籍看護工資格的被看護者；身心失能者依規定接受評估，其失能程度為第二級至第八級，且去年度使用長照服務者，並持有繳費收據等相關證明；身心失能者去年度入住住宿式服務機構或團體家屋，全年達90日等相關規定。
高雄國稅局表示，若想要在今年5月申報去年度綜所稅時，列報長照扣除額18萬元，仍應符合衛福部公告「須長期照顧之身心失能者資格」，才能列報，強調勞動部與衛福部兩者為不同規定，適用條件不可相互替代。
舉例來說，陳先生（化名）的母親陳媽媽去年度滿81歲，陳先生以年齡為條件申請聘僱外籍看護工，陳媽媽不符合申報長照扣除額的要件，今年申報所得稅時，不得列報特扣額。
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