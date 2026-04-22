這樣做算霸凌？職場5大地雷一次看

勞動部昨（21）日預告「職場霸凌防治準則」等草案，明訂構成職場霸凌五大可能樣態，包含言語暴力、社交排斥、職務干預、權力濫用、名譽侵害等；同時明訂雇主法定義務，違者最高可罰300萬元，且依情節可加罰二分之一，即最高450萬元。

另外，草案也明訂構成職場霸凌要件，勞工是在勞動場所執行職務，而因事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，「持續」以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞或行為， 致其身心健康遭受危害。

但如果情節重大，不以持續發生為必要條件。

《職業安全衛生法》修法後，新增職場霸凌專章，勞動部預告「職場霸凌防治準則」及「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」等草案，昨日起預告30日。草案明定霸凌樣態，包含言語暴力、社交排斥、職務干預、權力濫用、名譽侵害。社交排斥像是刻意孤立，不讓其參與必要重要會議；職務干預則像是刻意阻礙工作、利用職務刁難等；權力濫用如刻意分配不合理工作等。

勞動部表示，依職安法授權訂定的職場霸凌防治準則草案，明確規範雇主防治責任。除明定職場霸凌認定原則及審酌因素，也要求雇主依事業單位規模採取防治措施，並於知悉霸凌事件時採取立即有效的適當處置。