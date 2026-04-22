特定股權課房地稅 兩個放寬

財政部昨（21）日修正房地合一稅申報作業要點，針對特定股權交易有兩大放寬，包括價值認定、所得計算。其中所得計算方面，導入股權取得日、不動產取得日雙軸判斷，在房地合一2.0上路前取得股權，所涉不動產若屬於舊制房地，不再納入房地合一課稅範圍。

安永聯合會計師事務所認為，修法後，對於持有不動產股權的納稅人而言，交易的稅負成本有機會大幅降低。

房地合一稅2.0自2021年7月上路，為防堵「假賣股、真賣房」，將特定股權交易納入房地合一稅課徵範圍。原本只要符合兩要件，一是交易日起算前一年內任一日，直接或間接持有未上市櫃公司過半股份，二是該公司資本總額50%以上是由不動產所構成，就要列入房地合一課稅範圍。

財政部修正「房地合一課徵所得稅申報作業要點」，交易股權若在房地合一2.0上路後（即2021年6月30日後），無論不動產取得時點，都適用特定股權交易課稅；股權若在房地合一2.0之前取得，則要區分房地屬於新、舊制，屬於舊制房地（即2015年12月31日前）取得，占總房地價值比率，不納入房地合一課稅。

資誠會計師歐陽泓舉例，甲公司的股東A持有甲公司60%股份，均為2021年6月30日前取得，甲公司名下的台灣房屋土地，全數屬2015年12月31日前取得的舊制房地，股東A出售持有甲公司股份，若出售股份獲利為1,000萬元，全數不視為房地合一所得，而改依證交所得或財產交易所得課稅。

另依現行規定，特定股權交易價值認定，可以交易日前一年內最近一期經會計師查核簽證財報淨值計算；若無則以交易日該事業資產淨值計算。但稽徵機關查得股權或出資額價值高於淨值者，依查得資料認定。

此次放寬認定後，未來在判斷股權交易是否屬特定股權交易時，營利事業價值除原以淨值計算外，若其資產經會計師按時價查核簽證或具時價證明文件者，得改採「資產時價總額」計算。

至於生效日，修正規定即日生效，但尚未核課或尚未核課確定案件，仍同樣適用。