2026報稅／5月綜所稅申報準備起跑 三退稅時間出爐

財政部臺北國稅局表示，114年度綜合所得稅申報期間為今年5月1日至同年6月1日，建議民眾多加利用網路申報並選擇「直撥退稅」，提供存款帳戶直撥退稅，退稅款最快將於首批退稅日7月31日撥入指定帳戶，省時、便利又安全。

該局說明，114年度綜合所得稅結算申報第一批退稅時間為今年7月31日，適用對象包括：採網路申報（含手機報稅）之退稅案件；符合稅額試算並經由線上或電話語音確認之退稅案件；以及在2026年5月11日前將稅額試算退稅確認申報書遞送或郵寄至戶籍所在地國稅局之案件。

第二批退稅時間為10月30日，主要是5月1日至6月1日以二維及人工申報屬退稅之案件，或在2026年5月11日前向非戶籍所在地分局、稽徵所遞(寄)送退稅確認申報書，或是5月12日至6月1日遞(寄)送退稅確認申報書者。

第三批退稅時間為明年1月20日，適用對象包括採網路申報屬自繳或不繳不退之案件，並經核定為退稅者；以二維及人工在逾6月1日至本批作業截止日前申報之退稅案件，並經核定為退稅者，貨申報屬自繳或不繳不退之案件，並經核定為退稅者；或是經由線上或電話語音確認之退稅案件回復屬自繳或不繳不退之案件，並經核定為退稅者；逾6月1日至本批作 業截止日前遞(寄)送 退稅確認申報書，並經核定為退稅者；確認屬自繳或不繳不退之案件，並經核定為退稅者。

該局進一步說明，直撥退稅是最安全且效率最高的退稅方式，退稅款將於退稅當日直接撥入納稅義務人指定的存款帳戶，不僅節省民眾往返銀行領取退稅款所需時間，更不必擔心退稅憑單有遺失、逾期兌領或被冒領的風險。

該局特別提醒，國稅局絕對不會以電話、簡訊或電子郵件要求納稅人前往自動提款機（ATM）或利用網路銀行操作轉帳退稅。民眾若接到可疑通知，請務必提高警覺，並撥打免付費服務專線0800-000-321或向戶籍所在地之國稅局查證，以避免落入詐騙陷阱。