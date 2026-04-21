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用這招就可讓子女直接繼承阿公遺產？專家：誤會大了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／永慶房屋提供
示意圖／永慶房屋提供

許多人以為放棄繼承，就可將父母的遺產跳過自己，讓子女直接繼承，專家說，這觀念「誤會大了」，真的這樣做，不僅子女可能無法拿到阿公阿嬤遺產，連自己的應繼分也沒了。

永慶房屋舉辦成交客戶專屬「永慶房產繼承公益講座」，針對房產繼承順位，契約部資深經理陳俊宏指出，民法規定繼承人分為「當然繼承人」與「法定繼承人」，且遵循「前順位存在時，後順位不得繼承」原則。

其中，配偶是當然繼承人，不受順位限制，與各順位繼承人共同繼承。

法定繼承人順位則以直系血親卑親屬（如子女、孫子女）、父母、兄弟姊妹、祖父母依序繼承，要注意的是，許多人想要將父母的遺產跳過自己讓子女繼承，卻可能因不熟民法規定而損失權益。

狀況一：民眾誤會拋棄繼承有代位繼承的效果，於是辦理拋棄繼承，結果自己的小孩不但沒分到遺產，自己的應繼分也送給兄弟姊妹。因為繼承順位以親等近者優先，只有兄弟姊妹都拋棄繼承時，孫子女這輩親等較遠的直系血親卑親屬才有繼承權。

狀況二：兄弟姊妹之間講好全部拋棄繼承，遺產全部讓孫子女輩繼承；此時遺產分配不再是按照「兄弟姊妹人數」平均，而是改為「孫子女人數」平均，可能與原本預期產生差異。

陳俊宏指出，孫子女只有在特定情況下才能代位繼承父母的遺產份額，如阿公過世前爸爸已經去世，孫子此時可以代位繼承爸爸應得的份額，另外父母因為重大不孝或其他法定事由喪失繼承權時，孫子女可以代位繼承。

此外，伯叔、舅姨等父執輩沒有法定繼承權，女婿、公婆、媳婦、岳父母之間屬於「姻親」，在法律上也不具備相互繼承的資格。

陳俊宏提醒，很多人在繼承不動產時，因為不清楚繼承順位或持分怎麼算，原本應該傳承情感的房子，反而成為家人爭吵的原因。再加上稅務法規常常更新，如果沒有專業協助，一般家庭很難抓到重點。

因此永慶房屋針對房產交易完成後的稅務建議、居家需求等，提供成交客戶專屬服務，協助民眾守護房產權益、解決難題。

遺產 陳俊宏 房產

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