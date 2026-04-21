美國關稅退稅 留意四重點

美國對等關稅失效後，美國海關與邊境保護局（CBP）已發布退稅作業細則，估涉及的退稅金額將高達上千億美元。資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）提醒企業，留意四個重點。

資誠表示，台灣出口廠商如在「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）關稅徵收期間向美國出口貨品，且其美國端進口商為其美國子公司或客戶時，理論上有機會以美國子公司名義提出申請而獲得退稅，或藉由與進口商的商業談判，重新檢視相關關稅成本負擔的情形並透過進口商間接取得退稅。實務上可留意四點。

第一，儘速盤點相關期間出口至美國、且有因IEEPA加徵關稅之產品與報關資料。 第二，與美國進口商溝通，確認對方是否已掌握最新退稅指引，並是否有意願啟動集中退稅申請。

第三，留意申請期限與程序，避免因期限屆滿而喪失退稅權利。

第四，檢討過去合約中關於關稅負擔、價格調整與退稅分配的條款，必要時重新協商，確保自身權益。