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2026報稅／外僑申報綜所稅 三個關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

5月報稅季來臨，財政部台北國稅局表示，外僑申報綜所稅，可掌握三大關鍵，包括「183天居留門檻」、「90天課稅差異」及「居留天數變動須重算稅額」，將直接影響是否申報及稅負計算方式。

台北國稅局表示，同一課稅年度（也就是從1月1日至12月31日），在台居留未滿183天者，屬於非居住者，而滿183天者，則為居住者。

其中，若居留未超過90天，外僑在台取得所得屬於扣繳範圍，會由給付人依規定扣繳稅款，原則上無須再辦理申報；若有非屬扣繳範圍的所得，則須於離境前完成申報納稅。

若在台居留超過90天但未滿183天，國稅局說明，來自中華民國境內的各類所得，仍由給付人依法扣繳；但非屬扣繳範圍的所得，包括因在台提供勞務而自境外雇主取得的報酬，則須在離境前申報納稅。

也就是說，即使薪資由境外雇主支付，只要是在台提供勞務且居留超過90天，仍可能被認定為中華民國來源所得，需納入課稅範圍。

至於居留滿183天的外僑，則被視為中華民國境內居住者，須就該年度在台取得的各類所得，以及因在台提供勞務而自境外雇主取得的報酬，一併計入所得總額，並在扣除免稅額、各項扣除額及基本生活費差額後，依累進稅率計算並申報綜所稅。

此外，中華民國來源所得的範圍相當廣泛，除薪資報酬外，還包括股利、利息、租金、權利金、財產交易所得、競賽獎金、退休金等，只要是在中華民國境內取得，原則上都屬課稅範圍。

國稅局還說，外僑在台居留日數，是以護照入出境章戳或移民署核發的入出國日期證明為準，採「始日不計、末日計」方式，若一年內多次進出境，須累計計算。

要特別注意的是，若外僑原本在同一課稅年度內未滿183天，已依非居住者規定繳納稅款並離境，但後續又再入境並累計居留滿183天，則須改按居住者身分重新計算該年度應納稅額，先前已繳稅款可辦理退抵，居留天數的變動，可能影響整年度課稅方式與稅額計算，外僑應留意自身居留情形，以保障自身權益。

國稅局 綜所稅

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