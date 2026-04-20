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跨境交易怎麼節稅？ 資誠揭用對租稅協定差很大

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠租稅協定專題講座。業者提供
資誠租稅協定專題講座。業者提供

企業在進行跨境交易時，若能正確適用租稅協定與優惠扣繳稅率，有機會大幅降低稅負成本。資誠聯合會計師事務所提醒，前提是必須釐清所得來源認定、備齊文件並符合審查規定，否則容易因程序或認定錯誤而喪失優惠。

資誠近日舉辦「優惠扣繳稅率與租稅協定專題講座」，針對中華民國來源所得的實務認定，以及不同商業模式下如何運用租稅協定節稅進行解析，並透過案例與問答，協助企業掌握跨境稅務操作重點。

資誠稅務法律服務會計師洪麗雀表示，隨著企業全球布局加速，跨境交易頻率提升，各國稅制也更加複雜。企業在支付股利、利息、權利金或勞務報酬給外國公司時，若能善用台灣與他國簽訂的租稅協定，或依我國稅法申請優惠扣繳稅率，通常可適用較低稅率，進而降低整體營運成本。不過，相關申請須符合嚴格條件，企業需完整理解規定並備齊證明文件，才能順利適用。

資誠稅務法律服務協理馮彥豪進一步說明，租稅協定常見有兩大申請類型，包括「營業利潤免稅」與「上限稅率」。其中，若要適用營業利潤免稅，企業需證明在台交易未構成「常設機構」（PE），這也是實務上最常卡關的地方。他也以最新台新租稅協定為例指出，股利與權利金的扣繳上限稅率已調整為10%，並新增利息10%的上限稅率，對企業資金安排影響不小。

此外，他提醒，隨著間接稅額扣抵制度停止適用，台灣母公司未來在認列海外投資收益時，可能面臨較高稅負，企業應提前評估並調整稅務規劃。

針對實務操作，資誠稅務法律服務副總經理張雅綉指出，跨境勞務給付的稅務認定與申報相對複雜。若無租稅協定可適用，企業仍有兩條主要路徑可降低稅負：一是依《所得稅法》第25條，以固定淨利率（例如技術服務15%）計算所得；二是依《所得稅法》第8條認定來源所得，並可選擇「先扣後退」或事前申請核准後再扣繳。

張雅綉說明，不論採取哪一種方式，稅務機關最重視的仍是「淨利率」及「境內利潤貢獻度」的合理性，這往往是審查關鍵。

洪麗雀表示，未來將持續透過專業顧問與交流，協助企業建立完整的跨境稅務策略，在符合法規前提下有效控管稅負，提升國際競爭力並支撐長期發展。

節稅 報稅

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