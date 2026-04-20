減稅紅利來了申報卻更複雜！勤業眾信揭「3大地雷」全掌握

報稅季進入倒數，勤業眾信聯合會計師事務所指出，今年不僅有多項減稅新制上路，包括基本生活費與長照扣除額調升，能實質降低納稅負擔，但同時海外所得、房地合一與特定股權交易等查核也更嚴格，若未正確申報，仍可能面臨補稅甚至裁罰風險。

今年最大變化在於「減稅紅利變多，但申報也更複雜」。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師陳建宏說明，首先，基本生活費提高至每人21.3萬元，採差額扣除機制計算，對於扶養人口較多的家庭特別有利，舉例來說，一家六口的基本生活費總額達127.8萬元，若高於免稅額與各項扣除額合計，就能再多扣除差額，進一步降低應稅所得。

其次，因應高齡化社會，長照扣除額由12萬元提高至18萬元，只要符合長照資格或入住機構即可適用，不過要注意，這項優惠設有排富條款，高所得族群可能無法適用。

另外，人工生殖相關醫療費用也放寬認定，只要在合法機構進行療程，即使不是健保特約醫院，只要有政府補助，仍可列報醫藥費扣除，且還可回溯適用尚未核定案件，保障納稅人權益。

不過，在享受減稅的同時，今年報稅也有三大常見錯誤要特別留意。勤業眾信協理林育葶提醒：

第一是房地合一稅申報時點，出售房地後，必須在所有權移轉登記次日起30日內申報，不能等到5月才併入綜所稅，否則容易逾期。

第二是資產類型不同，課稅方式差很多。以黃金投資為例，實體黃金、黃金存摺與ETF課稅規則完全不同，有的按6%推計所得，有的依價差課稅，甚至涉及海外所得計入基本稅負，若搞混，很容易申報錯誤。

第三則是海外所得申報。稅局提供的所得資料不包含海外投資收益，納稅人必須自行申報。尤其在受控外國企業（CFC）制度上路後，部分未實際分配的所得也可能被視為收入，若漏報，風險明顯提高。

陳建宏提醒，現在報稅已不只是填表作業，而是與個人資產配置密切相關。特別是有海外投資或家族企業股權安排的民眾，更應提早檢視整體財務狀況，必要時尋求專業協助，才能在合法前提下，同時掌握節稅機會並避免踩雷。