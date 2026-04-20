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「免贈與稅」不等於免稅！稅局揭30天內漏繳這筆錢恐挨罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
不動產只要因六種情形發生移轉，都屬於契稅課徵範圍。資料照
不動產只要因六種情形發生移轉，都屬於契稅課徵範圍。資料照

房屋贈與免贈與稅，不代表不用繳契稅。雲林縣稅務局提醒，只要房屋因贈與移轉所有權，即使符合贈與稅免稅規定，仍須申報並繳納契稅，且有明確期限與罰則，民眾常因誤解而漏報，反而被加徵怠報金。

近期有民眾詢問，若將房屋贈與配偶、子女或兄弟姐妹，在符合贈與稅免稅條件下，是否還需要申報契稅。稅務局說明，依契稅條例規定，不動產只要因買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權等六種情形發生移轉，都屬於契稅課徵範圍，因此即使是無償贈與，也不能免除契稅申報義務。

也就是說，房屋只要辦理贈與移轉，贈與人與受贈人雙方都應在契約成立之日起30日內申報契稅，並按房屋現值課徵6%契稅。稅務局強調，贈與稅與契稅屬於不同稅目，適用規定也不同，即使贈與稅在免稅額範圍內不用繳稅，也不影響契稅的課徵。

此外，申報期限也是常見疏忽重點。稅務局指出，若未在30日內完成契稅申報，每逾3日將加徵應納稅額1%的怠報金，最高可達應納稅額為止，但上限為15,000元。雖然金額有上限，但若拖延時間過長，仍可能增加不必要負擔。

稅務局提醒，民眾在辦理房屋贈與時，除了留意贈與稅規定外，也應同步確認契稅申報與繳納義務，避免因誤以為「免贈與稅就不用繳其他稅」而漏報，影響自身權益。

贈與稅 免稅 報稅

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