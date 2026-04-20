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收取押金利息 要開發票

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，企業出租財產並收取押金，應計算押金利息，並開立統一發票報繳營業稅

台北國稅局說明，營業人將不動產及機器設備等財產出租所收取的押金，應於每月底依照該年1月1日郵政定期儲金1年期固定利率計算押金利息（不滿一個月者不計），並開立統一發票交付承租人及報繳營業稅。

舉例來說，設備廠商甲公司2026年1月1日出租工程機具給建築業者乙公司，收取押金80萬元，當年1月1日郵政定期儲金1年期固定利率為1.725％，按月計算的押金利息為1,150元，甲公司應於每月底開立銷售額1,095元及稅額55元之三聯式統一發票交付乙公司，並報繳營業稅。

利息 財政部 營業稅

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