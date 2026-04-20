新聞中的法律／兼顧產業 務實調整淨零政策

近期國際情勢變動，世界各國在考量地緣政治動盪與維持經濟競爭力的雙重考量下，紛紛提出務實調整。在全球永續規範持續演進之際，我國2050淨零政策方向不變，環境部與金管會將密切關注國際變化，攜手研議「調和企業碳排放申報規範」，透過簡化程序、調整制度設計，使申報規範更貼近實務，以確保推動節奏穩健且務實，兼顧環境目標與產業發展。

環境部近期密切關注到，歐洲近期在永續金融政策上出現重大調整，針對過去推動綠色金融較為激進、涵蓋範圍廣泛的作法，歐洲於2月底提出永續簡化綜合套案（omnibus simplification package）草案，強調在淨零目標不變的前提下，適度調整推動節奏與適用範圍，以避免對企業競爭力造成過度衝擊。

以企業永續盡職調查指令（CSDDD）為例，原本規定員工數達1,000人以上企業須編製報告，現改為5,000人以上；營業額門檻也由原先4.5億歐元提高至15億歐元。顯示歐洲在維持淨零方向不變的同時，已開始調整制度設計，使政策更具彈性。同時，包含永續經濟分類指引（taxonomy）在內的相關規範，也正同步進行修正與調整。

歐洲在永續政策上的調整並非後退，而是在俄烏戰爭、中東石油危機等國際情勢影響下，選擇以更務實方式推動永續轉型。政策重點從形式上的全面推進，轉為兼顧企業實際負擔與產業競爭力，並強調防止漂綠現象，避免企業流於包裝與文書競賽。

在此背景下，國內已展開政策討論，環境部將與金管會進行協商與研議，檢討與調整永續金融相關制度，由於金管會負責金融機構及上市公司監理，雙方已有初步溝通共識，未來將就具體修正方向進一步協商，並預期在今年底前完成相關規劃，由兩部會共同對外說明。

淨零目標不會改變，但推動方式必須更務實。未來大型企業仍須依規定辦理，但對於中小型企業，將評估提供較為彈性的處理空間，以減輕行政負擔，避免企業僅為符合形式要求而投入大量資源，卻未能真正落實淨零行動。

在具體作法上，包括檢討現行容易引發誤解的分類框架，以及消除具誤導性的綠色標籤。舉例而言，歐盟已大幅縮減永續分類法（taxonomy）範疇，刪減部分項目，以減少企業投入大量虛工。國內也將對齊歐洲調整方向，避免規範流於文件競賽，回歸淨零本質。

此外，針對供應鏈碳盤查議題，尤其是「範疇三」的盤查將進行簡化檢討，因為範疇三涵蓋上游原料與下游客戶相關數據，對企業而言負擔較重，未來將研議以簡化範疇三的盤查或是以排放係數計算來降低行政成本，同時也使得企業在落實揭露要求時更具可行性。（本文由環境部長彭啓明口述，記者邱琮皓整理）