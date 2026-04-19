2026報稅／別白跑一趟！今年5月1日不提供臨櫃報稅

2025年全國賦稅收入為3兆7,879億元，再創歷史新高，但同時又是2021年以來首次出現短徵。財政部分析，2025年營所稅結算申報及暫繳稅款狀況良好，綜所稅亦受惠於盈餘分配與薪資所得扣繳稅款增長；但車市買氣不佳、房市交易清淡，影響營業稅、貨物稅及房地相關稅收，牽動整體稅收成長動能。

2026-04-19 01:09