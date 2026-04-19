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2026報稅／別白跑一趟！今年5月1日不提供臨櫃報稅
5月報稅季將至，財政部表示，114年度所得稅結算申報，將自今年5月1日開始，至6月1日截止。今年5月1日勞動節為國定假日，勞工、公務員均休假一日，因此當天不提供臨櫃報稅服務，但網路申報（含手機報稅）不打烊，民眾可多加利用。
勞動節原本僅勞工放假，公務員須上班，但立院修法將勞動節改為國定假日後，公務員同步放假，因此5月1日當天不提供臨櫃報稅，提醒民眾別白跑一趟。
財政部表示，所得稅結算申報期限原為5月31日，遇假日順延至6月1日，民眾可多加利用手機或網路報稅。
今年申報去年綜所稅有三大利多，包含基本生活費調升、長期照顧特別扣除額加碼、人工生殖列舉醫藥費放寬，減稅三引擎催動下，包含多口之家、長照家庭、備孕夫妻等三大族群，將享有減稅利多。
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