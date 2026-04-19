稅收結構變化／全國賦稅收入去年創高 衝上3.7兆元

2025年全國賦稅收入為3兆7,879億元，再創歷史新高，但同時又是2021年以來首次出現短徵。財政部分析，2025年營所稅結算申報及暫繳稅款狀況良好，綜所稅亦受惠於盈餘分配與薪資所得扣繳稅款增長；但車市買氣不佳、房市交易清淡，影響營業稅、貨物稅及房地相關稅收，牽動整體稅收成長動能。

2025年全國賦稅收入較2024年增加261億元、年增0.7％，為連續五年正成長，主因所得稅收上升，與土增稅、貨物稅及營業稅下滑交互影響。從各稅觀察，去年營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、房屋稅、牌照稅、印花稅及娛樂稅等八稅目實徵淨額創歷史新高，其中房屋稅首度跨越千億元。

在正成長稅目中，以綜所稅增加446億元、年增5.4％最多，主因盈餘分配與薪資所得扣繳稅款挹注，但房地合一稅減少，抵銷部分增幅；營所稅增加262億元、年增2.3％居次，主要為結算申報自繳稅額及暫繳稅款增加，惟因應美國對等關稅實施稅款延分期繳納措施，抵銷部分增幅。

因房屋稅2.0新制上路，針對不同房屋用途採差別稅率，並改採全國總歸戶及提高非自住稅率，房屋稅增加79億元、年增8.5％。證交稅方面，上半年國際經貿不確定性升高，抑制股市交易量能；隨後半導體關稅豁免與聯準會降息等正面消息帶動，去年8月至12月日均成交值均高於5,500億元，促使證交稅反轉，全年增加47億元、年增1.6％。

負成長稅目中，以土增稅受房貸緊縮及央行信用管制持續影響，房市降溫，減少209億元、年減23.5％最多；受美國對等關稅等變數影響，車市觀望氣氛濃厚，消費者延遲購車，貨物稅減少173億元、年減10.7％；營業稅減少78億元、年減1.3％，主因AI商機帶動出口，適用外銷零稅率營業人退稅規模增加；贈與稅因基期偏高，年減47億元、減幅14.9％；關稅因小客車進口稅額下滑，年減43億元、減幅2.7％。

財政部表示，去年稅收受多重因素交互影響，營所稅結算申報與暫繳稅款俱增，綜所稅受惠於盈餘分配及薪資所得扣繳增加，下半年台股量能轉強提振證交稅收入；但美國對等關稅變數及央行對房市信用管制，不利營業稅、貨物稅及房市相關稅目，且為減輕關稅衝擊實施稅款延分期繳納措施，亦對稅收形成下拉壓力。在正負因素互抵下，全國賦稅收入仍維持3.7兆元規模，較前一年度微增0.7％，為史上最高，但較預算數短少143億元，達成率99.6％。

稅目別方面，18個稅目中有11個達成預算目標，多為小稅；前五大稅目中，僅綜所稅與證交稅達標，其餘包括營所稅、貨物稅及營業稅均低於預算數，缺口介於170至320億元。