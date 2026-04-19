稅收結構變化／所得稅系占比 攀至55%

觀察2025年的整體稅收結構可以發現，營所稅、綜所稅占總稅收比重分別達到30.3％、23.1％，將二者合計之後的比重則高達了53.4％左右，較2024年上升1.6個百分點，其中綜所稅占比為歷年最高；營業稅占16.3％，較2024年下降0.3個百分點，證交稅7.7％，僅微幅增加0.07個百分點，關稅及貨物稅各占4.1％、3.8％，同為歷年最低，較2024年分別下降0.2個、0.5個百分點。

OECD將租稅依稅源歸類為六大類，依序為所得稅、社會安全捐、薪工稅(Taxes on payroll and workforce)、財產稅、消費稅及其他稅。

財政部加以歸併為三大稅系後分析，與經濟走勢關聯密切的所得稅系（包含營所稅、綜所稅、土增稅），去年占比為55.2％，較2024年增1.0個百分點，營業稅、貨物稅及關稅去年均呈減少，所構成的消費稅的占比下降1.1個百分點為29.2％。財產稅系（包含證交稅、房屋稅及遺贈稅等）占比15.6％，較2024年增加0.1個百分點。

若與2024年主要國家稅收結構比較，所得稅系為各國支應公共支出最重要的收入來源，在主要國家的稅收占比均超過40％，我國2025年比重為55%，僅低於加拿大、美國、丹麥；消費稅系比重各國差異甚大，以德國占43.1％最高，美國占21.0％最低，我國占比約30%，與日、韓相近。

財產稅兼具增裕稅收與促進社會公平之功能，2024年財產稅系比重，以德國、丹麥較低，其餘各國占比介於14％至22％間，我國占15.6％，與加拿大、美國接近。