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稅收結構變化／五年首見短徵 財部解惑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

2025年稅收為近五年來首次出現短徵，遭質疑是經濟走弱的警訊。去年稅收年增0.7％、但經濟成長率初估為8.7％，財政部分析，針對稅收變化與經濟成長率走勢，受物價因素、計算內涵與制度面影響，近年兩者常有背離現象，長期來看，稅收與經濟成長並不保持對應波動關係。

去年AI商機維持暢旺，出口屢創佳績，經濟成長率高達8.7％；相較之下，稅收因應美國對等關稅而實施之延分期繳納措施，以及房、車市交易清淡等，均帶來抑制作用，導致與經濟成長相差達8個百分點。

以2025年而言，多數國家地區稅收年增率高於經濟成長，其中日本差距最大，其稅收年增15.3％，經濟僅成長1.2％，差距14.1個百分點，美國及南韓落差也較大，差距均高於10個百分點，鄰近國家唯一例外為中國大陸，其經濟成長5％，稅收卻僅增加0.8％。

財政部分析，去年車市買氣不佳、房市交易清淡，且受稅款延分期繳納政策影響，全國稅收較預算數短少143億元，其中中央及地方政府分別短少251億元、19億元，稅收達成率皆大於99％，與預算數差距很小。在18個稅目中，11個達標，七個低於預算數，缺口最大者為營所稅短少319億元，達成率97％；其次為貨物稅短少255億元，達成率85％；土增稅短少177億元，達成率僅79％，為各稅最低；營業稅短少99億元，達成率98％；關稅短少59億元，達成率為96％。

達標者高出金額較多依序為證交稅234億元、遺產稅196億元、贈與稅102億元及房屋稅85億元，達成率介於109％至179％間，以具機會稅性質的遺贈稅達成率較高。

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美國 稅收 財政部

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