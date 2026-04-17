無償供通行土地減免地價稅有條件 竹市稅務局提醒：法定空地不適用

自家土地若長期無償供鄰里通行，地價稅有機會免徵！新竹市陳姓男子住家旁一塊約30坪的土地長期無償提供鄰里通行使用，原以為符合免稅條件，卻因該土地屬於建築基地的法定空地，仍須繳納地價稅，後來經地方政府依都市計畫畫定為公共設施保留地的道路用地，不再受法定空地的限制，終於順利申請免徵地價稅。

新竹市稅務局表示，無償供公眾通行的道路土地，經查明屬實者，在使用期間內可申請免徵地價稅，但若該土地屬建築法規定應保留的「法定空地」，則無免徵的適用，請民眾多留意。

稅務局長蘇蔚芳表示，依土地稅減免規則第9條規定，無償供公眾通行的道路土地，經查明屬實者，在使用期間內可以申請免徵地價稅；若該土地為建築基地的一部分，即屬建築法規定必須保留的「法定空地」，因其仍具有建築基地使用價值（例如可計入建蔽率），並有助於維持建築物日照、通風與防火安全等功能，因此即使現況作為道路使用，依法仍須課徵地價稅。

稅務局指出，原屬建築基地的法定空地，在核發使用執照後，經地方政府依都市計畫畫定為公共設施保留地的道路用地，或依相關規定完成法定空地分割並取得主管機關核發證明，該土地就不再屬於法定空地性質。因此，只要實際無償供公眾通行使用，土地所有權人即可向稅務局申請免徵地價稅。

稅務局提醒，土地如符合巷道用地等減免稅地或各項特別稅率規定，應於地價稅開徵40日（即9月22日）前提出申請，經核准當年即能免徵地價稅，逾期申請者，自申請的次年開始適用；若已申請核准而用途未變更，以後免再申請。